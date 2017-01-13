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В Пензе свидетеля по делу о нападении на подростка уличили в даче ложных показаний

15:53 | 13.01.2017 | Криминал

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Пенза, 13 января 2017. PenzaNews. 30-летняя жительница Пензы, проходившая по делу о нападении на подростка в качестве свидетеля, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ «Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод».

В Пензе свидетеля по делу о нападении на подростка уличили в даче ложных показаний

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ранее Первомайский районный суд города вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя. Мужчина был осужден за разбойное нападение на 15-летнего подростка, которому он со спины нанес удар металлической трубой по голове, после чего похитил у него мобильный телефон. В результате несовершеннолетнему был причинен вред здоровью средней тяжести», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она добавила, что обвиняемая солгала в суде, пытаясь создать алиби мужчине, с которым состояла в близких отношениях.

«Однако суд отнесся критически к ее показаниям, данным в ходе судебного заседания, поскольку они опровергались совокупностью представленных стороной обвинения доказательств, в том числе ее собственными, полученными в период предварительного следствия», — пояснила собеседница агентства.

Людмила Фомина отметила, что в ближайшее время дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
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