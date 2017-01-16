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В Пензе заключен под стражу мужчина, до смерти избивший сожительницу

11:05 | 16.01.2017 | Криминал

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Пенза, 16 января 2017. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в Пензе в отношении 47-летнего мужчины, обвиняемому в умышленном причинении вреда здоровью своей сожительницы, которая впоследствии скончалась.

В Пензе заключен под стражу мужчина, до смерти избивший сожительницу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина, тело 29-летней женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено 30 декабря 2016 года в квартире по месту жительства, после чего по данному факту возбудили уголовное дело.

«В ходе предварительного расследования установлена личность мужчины, причастного к совершению преступления, однако от органов следствия он скрылся. Проведенные совместно с сотрудниками полиции оперативно-разыскные мероприятия позволили установить местонахождение 47-летнего подозреваемого, скрывавшегося на территории города Пензы», — сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что, по словам мужчины, он состоял с погибшей в близких отношениях.

«Вечером 30 декабря между сожителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в ходе которой мужчина руками и ногами нанес удары женщине по голове и телу. От полученных повреждений она скончалась на месте происшествия. После совершенного преступления злоумышленник скрылся», — уточнила Людмила Фомина.

Она добавила, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
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