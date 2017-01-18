16:58:17 Среда, 18 января
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе раскрыта серия грабежей в отношении девушек-подростков

11:05 | 18.01.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 18 января 2017. PenzaNews. Полицейские установили личность молодых мужчин, подозреваемых в совершении грабежей в отношении девушек на улицах Пензы.

В Пензе раскрыта серия грабежей в отношении девушек-подростков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, у одной из потерпевших — 17-летней жительницы — неизвестные похитили сотовый телефон на остановке «Улица Чкалова».

«Также в отдел полиции №4 управления МВД России по городу Пензе поступило заявление об аналогичном преступлении, которое было совершено около дворца единоборств [«Воейков»] на улице 40 лет Октября, где неизвестный открыто похитил сотовый телефон у 15-летней девушки», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий на улице Бородина был задержан автомобиль «ВАЗ-2115» под управлением жителя Пензенской области.

«В салоне машины находились двое пассажиров в возрасте 22 и 23 лет, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. Они признались в содеянном. Похищенное у них изъято. По факту грабежа возбуждено уголовное дело», — сказали в пресс-службе.
Актуальное
Читайте также
В одной из новостроек в Заре произошел пожар Приговоры по делу о незаконном сбыте спиртного почти на 30 млн. рублей вступили в силу
Пензенская картинная галерея предложила сделать селфи на фоне экспонатов В Кузнецке планируется открыть новый гостиничный комплекс
Пенза подтвердила лидерство в областном рейтинге улучшения инвестклимата В Пензе после дискуссии о работе в период болезни принято обращение к работодателям
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама