В Пензе раскрыта серия грабежей в отношении девушек-подростков Криминал

Пенза, 18 января 2017. PenzaNews. Полицейские установили личность молодых мужчин, подозреваемых в совершении грабежей в отношении девушек на улицах Пензы.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, у одной из потерпевших — 17-летней жительницы — неизвестные похитили сотовый телефон на остановке «Улица Чкалова».

«Также в отдел полиции №4 управления МВД России по городу Пензе поступило заявление об аналогичном преступлении, которое было совершено около дворца единоборств [«Воейков»] на улице 40 лет Октября, где неизвестный открыто похитил сотовый телефон у 15-летней девушки», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий на улице Бородина был задержан автомобиль «ВАЗ-2115» под управлением жителя Пензенской области.

«В салоне машины находились двое пассажиров в возрасте 22 и 23 лет, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. Они признались в содеянном. Похищенное у них изъято. По факту грабежа возбуждено уголовное дело», — сказали в пресс-службе.