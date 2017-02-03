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СК уделяет серьезное внимание вопросам профилактики правонарушений — Олег Трошин

14:16 | 03.02.2017 | Криминал

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Пенза, 3 февраля 2017. PenzaNews. Следственное управление СКР по Пензенской области уделяет серьезное внимание вопросам профилактики правонарушений. Об этом сообщил глава регионального ведомства Олег Трошин в ходе расширенного заседания коллегии в пятницу, 3 февраля.

СК уделяет серьезное внимание вопросам профилактики правонарушений — Олег Трошин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, по всем оконченным в 2016 году уголовным делам в адрес соответствующих компетентных органов внесены представления, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено более 1 тыс. 900 должностных лиц.

«Другим приоритетным направлением деятельности следственных органов управления продолжает оставаться организация работы по разрешению заявлений и сообщений о совершенных преступлениях. Всего в прошедшем году — без учета приобщенных — в следственные подразделения поступило 8 тыс. 448 сообщений о преступлениях. По результатам рассмотрения принято 1 тыс. 624 решения о возбуждении уголовного дела, что составляет 19,2% от общего количества поступивших сообщений», — сказал Олег Трошин.

Он напомнил также, что в целях реализации принципа гласности и открытости деятельности следственных органов в 2016 году свою работу продолжили общественный совет при ведомстве и консультативный совет по вопросам оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
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