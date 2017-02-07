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Мужчин, не сумевших снять деньги с карты собутыльника, будут судить за покушение на грабеж

12:29 | 07.02.2017 | Криминал

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Пенза, 7 февраля 2017. PenzaNews. Двое жителей Городищенского района Пензенской области в возрасте 29 и 32 лет, которые с нескольких попыток не смогли завладеть деньгами собутыльника, предстанут перед судом по обвинению в покушении на грабеж.

Мужчин, не сумевших снять деньги с карты собутыльника, будут судить за покушение на грабеж

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, преступление было совершено в селе Чаадаевка в августе 2016 года.

«Обвиняемые на одной из улиц поселка распивали спиртное с 49-летним мужчиной, с которым ранее не были знакомы. Когда пить стало нечего, они потребовали от собутыльника купить еще, но тот отказался. Тогда мужчины решили самостоятельно приобрести спиртное за счет потерпевшего. С этой целью они потребовали сообщить им PIN-код банковской карты для снятия с нее денег. Свои требования злоумышленники сопровождали нанесением потерпевшему множественных ударов руками и ногами по голове и телу», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что потерпевший назвал им PIN-код, но неверный.

«Один из обвиняемых поехал на велосипеде к банкомату. Из-за алкогольного опьянения он забыл PIN-код и вернулся на место преступления, где второй обвиняемый продолжал удерживать потерпевшего. После уточнения PIN-кода снять денежные средства у обвиняемых вновь не получилось, и они продолжили избивать потерпевшего. Тот опять назвал им неверный код, а затем, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны обвиняемых, убежал с места происшествия и обратился в полицию», — отметила Светлана Артамонова.

Она уточнила, что уголовное дело будет рассматривать Городищенский районный суд.
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