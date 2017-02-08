Житель Пензы отправится в колонию на 8,5 лет за изнасилование и разбой Криминал

Пенза, 8 февраля 2017. PenzaNews. 41-летний житель Пензы, признанный судом виновным в изнасиловании и разбое, приговорен к лишению свободы на срок 8,5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В октябре 2016 года злоумышленник в квартире по месту жительства совершил изнасилование знакомой 16-летней девушки. При этом он высказывал ей угрозы и применял насилие», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она добавила, что также доказана причастность мужчины к хищению денег, украшений и другого имущества на сумму свыше 450 тыс. рублей из чужой квартиры.

Читайте также

«Сан-Лико» не удалось оспорить штраф в 150 тыс. рублей за нарушения в «Изумрудном городе»

«Злоумышленник с помощью монтировки сломал кирпичную кладку стены и через образовавшийся проем проник в погреб многоэтажного дома, откуда пробрался в квартиру на первом этаже. В тот момент там находилась родственница хозяев, приехавшая погостить. Увидев девушку злоумышленник, вооружился ножом и потребовал передать ему денежные средства и ювелирные изделия», — сказала собеседница агентства, отметив, что после этого мужчина с похищенным скрылся.

По словам Людмилы Фоминой, приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.