В Пензе мужчина подозревается в насильственных действиях в отношении 11-летней девочки Криминал

Пенза, 10 февраля 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении 36-летнего жителя Пензы, который подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении 11-летней девочки.

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«В январе текущего года подозреваемый познакомился в одной из социальных сетей с 11-летней девочкой и стал с ней общаться со своей страницы. Он был зарегистрирован под вымышленным именем. В процессе общения с ребенком злоумышленник, используя детскую незрелость и беспомощное психологическое состояние, вел с девочкой-подростком циничные разговоры на интимные темы и предлагал встретиться. При встречах с девочкой он на автомашине вывозил ее в безлюдные места, где в салоне автомобиля совершал в отношении потерпевшей действия сексуального характера», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она уточнила, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений и иные эпизоды преступной деятельности подозреваемого.

«Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет назначена психоло-сексолого-психиатрическая экспертиза», — добавила собеседница агентства.