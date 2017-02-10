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В Пензенской области сохраняется тенденция роста «пьяной» преступности

17:37 | 10.02.2017 | Криминал

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Пенза, 10 февраля 2017. PenzaNews. Тенденция роста «пьяной» преступности сохраняется в Пензенской области на протяжении последних двух лет. Об этом сообщил начальник управления МВД России по региону генерал-майор полиции Юрий Рузляев.

В Пензенской области сохраняется тенденция роста «пьяной» преступности

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Именно пьянство в большинстве случаев подталкивает граждан к совершению преступлений, вызывает неконтролируемую агрессию, приводит к тяжким, необратимым последствиям, становится причиной пожаров, несчастных случаев, дорожно-транспортных происшествий и гибели людей», — сказал он в ходе 41-й сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в пятницу, 10 февраля.

Он уточнил, что за год от некачественного алкоголя умерли 336 жителей.

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«И это только официальная статистика — без учета смертей от инфарктов, инсультов и иных заболеваний, вызванных систематическим пьянством», — отметил генерал-майор полиции.

По словам Юрия Рузляева, за 12 месяцев было пресечено 160 преступлений и около 1 тыс. административных правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной продукцией.

«Изъято более 124 тыс. литров фальсифицированного алкоголя. На нарушителей наложены штрафы на сумму около 5 млн. рублей», — отметил начальник УМВД.
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