Житель Кузнецка обвиняется в продаже алкоголя, которым в баре «Нора» отравились 17 человек Криминал

Кузнецк, 9 февраля 2017. PenzaNews. 41-летний житель Кузнецка Пензенской области обвиняется в сбыте суррогатного алкоголя владельцу шоу-бара «Нора», где спиртным отравились 17 человек, пятеро из которых — умерли.

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«По данным следствия, подозреваемый из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения сбывал на территории Кузнецка и Пензенской области по низким ценам спиртосодержащую продукцию под видом элитного алкоголя, которая не отвечала требованиям безопасности», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина.

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Она подчеркнула, что подозреваемый сбыл не менее восьми бутылок суррогатной продукции с наименованием «Ром Bacardi Black» объемом 1 литр каждая владельцу бара «Нора».

«Как полагает следствие, стоимость одной такой литровой бутылки контрафактного алкоголя составляла 300 рублей», — отметила собеседница агенства.

По ее словам, у подозреваемого изъяты его черновые записи, свидетельствующие о ведении учета реализации спиртосодержащей жидкости.

«В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, а также по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавила Людмила Фомина.

Она добавила, что мужчина также обвиняется в мошенничестве.

«Зная, что владелец квартиры в городе Кузнецке проживает в другом регионе, он мошенническим путем переоформил право собственности на указанный объект недвижимости на третьих лиц, после чего продал указанную квартиру, а вырученными от продажи денежными средствами распорядился по своему усмотрению», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время проводится сбор и закрепление доказательственной базы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», после вечеринки в баре «Нора» города Кузнецка Пензенской области некачественным алкоголем отравились 17 человек, пятеро из них скончались. Трое мужчин умерли 21 ноября, на следующий день ушел из жизни владелец шоу-бара «Нора» Алексей Терентьев, в честь которого была организована вечеринка, а затем — еще один гость.

По факту массового отравления алкоголем в Кузнецке Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

У всех погибших в крови был обнаружен метанол. Предположительно, причиной отравления стала спиртосодержащая продукция, разлитая в литровые бутылки с этикетками «Ром Bacardi Black».