В Пензе мошенница выманила у пенсионерки 170 тыс. рублей Криминал

Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Пенсионерка из Пензы лишилась 170 тыс. рублей при продаже моторной лодки через Интернет.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, после размещения объявления на сайте Avito.ru ей позвонила неизвестная женщина, которая выразила готовность приобрести товар.

«Она заявила, что может перевести деньги только с лицевого счета. Под предлогом оплаты злоумышленница попросила пройти пенсионерку к банкомату и проделать ряд операций. Следуя инструкциям незнакомки, автор объявления выполнила несколько действий, после чего обнаружила, что с ее карты на чужой счет была переведена крупная сумма», — сказали в полиции.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время стражи порядка принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.