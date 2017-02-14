В Пензе мошенница выманила у пенсионерки 170 тыс. рублей
Печать
Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Пенсионерка из Пензы лишилась 170 тыс. рублей при продаже моторной лодки через Интернет.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, после размещения объявления на сайте Avito.ru ей позвонила неизвестная женщина, которая выразила готовность приобрести товар.
«Она заявила, что может перевести деньги только с лицевого счета. Под предлогом оплаты злоумышленница попросила пройти пенсионерку к банкомату и проделать ряд операций. Следуя инструкциям незнакомки, автор объявления выполнила несколько действий, после чего обнаружила, что с ее карты на чужой счет была переведена крупная сумма», — сказали в полиции.
В ведомстве пояснили, что в настоящее время стражи порядка принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.