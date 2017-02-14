01:29:18 Среда, 15 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
РЕЙТИНГИ СМИ «Медиалогия» включила ИА «PenzaNews» в топ-5 самых цитируемых медиаресурсов Пензенской области

В Пензенской области полицейский ранил нарушителя из табельного оружия — СКР

18:25 | 14.02.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Сотрудник патрульно-постовой службы ранил из табельного оружия 40-летнего жителя города Каменки Пензенской области, находившегося за рулем автомобиля «ВАЗ-2109» с явными признаками алкогольного опьянения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина.

В Пензенской области полицейский ранил нарушителя из табельного оружия — СКР

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По предварительным данным, в вечернее время 11 февраля на улице Чкалова в городе Каменке сотрудник патрульно-постовой службы ОМВД России, находясь при исполнении служебных обязанностей, предпринял попытку остановить автомашину «ВАЗ-2109» под управлением 40-летнего местного жителя с явными признаками алкогольного опьянения. На законные требования полицейского мужчина не отреагировал и продолжил движение на своем автомобиле, при этом зажав руку стража порядка рулевым колесом. На скорости подозреваемый провез полицейского около 400 метров, после чего выехал на полосу встречного движения и с целью сбросить сотрудника полиции произвел касательное столкновение с двигавшейся во встречном направлении автомашиной», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что полицейский применил табельное огнестрельное оружие.

«После этого стражу порядка удалось высвободить руку, в результате чего он упал на проезжую часть, а водитель автомашины с места происшествия скрылся. Подозреваемого удалось задержать через некоторое время», — сказала Людмила Фомина.

Читайте также

В Пензенской области нарушитель протащил полицейского на машине около 500 метров — УМВД

Она уточнила, что в результате инцидента были госпитализированы оба: сотрудник полиции — с телесными повреждениями, подозреваемый — с огнестрельными ранениями.

Людмила Фомина сообщила, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

«В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения», — отметила собеседница агентства.

Она добавила, что также проводится проверка по факту применения сотрудником полиции табельного огнестрельного оружия.
Актуальное
Читайте также
В Пензе дан старт акции «Дарите книги с любовью» Уборку и вывоз снега в Пензе продолжат ночью
Водоснабжение дома на улице Ударной в Пензе восстановлено полностью Получить водительское удостоверение в Пензе теперь можно в 4 офисах МФЦ
В художественном училище Пензы организована выставка к 119-летию со дня его открытия Часть работ по реконструкции набережной в Пензе будет выполнена как капремонт
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама