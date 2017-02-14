В Пензенской области полицейский ранил нарушителя из табельного оружия — СКР Криминал

Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Сотрудник патрульно-постовой службы ранил из табельного оружия 40-летнего жителя города Каменки Пензенской области, находившегося за рулем автомобиля «ВАЗ-2109» с явными признаками алкогольного опьянения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина.

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«По предварительным данным, в вечернее время 11 февраля на улице Чкалова в городе Каменке сотрудник патрульно-постовой службы ОМВД России, находясь при исполнении служебных обязанностей, предпринял попытку остановить автомашину «ВАЗ-2109» под управлением 40-летнего местного жителя с явными признаками алкогольного опьянения. На законные требования полицейского мужчина не отреагировал и продолжил движение на своем автомобиле, при этом зажав руку стража порядка рулевым колесом. На скорости подозреваемый провез полицейского около 400 метров, после чего выехал на полосу встречного движения и с целью сбросить сотрудника полиции произвел касательное столкновение с двигавшейся во встречном направлении автомашиной», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что полицейский применил табельное огнестрельное оружие.

«После этого стражу порядка удалось высвободить руку, в результате чего он упал на проезжую часть, а водитель автомашины с места происшествия скрылся. Подозреваемого удалось задержать через некоторое время», — сказала Людмила Фомина.

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Она уточнила, что в результате инцидента были госпитализированы оба: сотрудник полиции — с телесными повреждениями, подозреваемый — с огнестрельными ранениями.

Людмила Фомина сообщила, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

«В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения», — отметила собеседница агентства.

Она добавила, что также проводится проверка по факту применения сотрудником полиции табельного огнестрельного оружия.