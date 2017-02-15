В Заречном трое сотрудников ГИБДД заплатят больше миллиона за взятку в 15 тыс. рублей Криминал

Заречный, 15 февраля 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 1 млн. 350 тыс. рублей назначено троим сотрудникам ГИБДД Заречного Пензенской области за взятку в 15 тыс. рублей, поделенную на троих.

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«В октябре прошлого года инспекторы и командир отдельного взвода ДПС ГИБДД по Заречному при исполнении служебных обязанностей остановили автомобиль под управлением водителя с признаками алкогольного опьянения. Вопреки обязанности зафиксировать указанный факт, отстранить водителя от управления транспортным средством, организовать медосвидетельствование и составить административный протокол они решили получить с водителя деньги за совершение в его пользу незаконного бездействия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что один из мужчин потребовал от водителя передать им 15 тыс. рублей.

«Поскольку такой суммы водитель при себе не имел, он попросил дать возможность съездить за деньгами и передать их при последующей встрече. Осознавая незаконность действий работников ГИБДД, водитель обратился с заявлением в правоохранительные органы», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, через пять дней деньги были переданы одному из сотрудников под контролем работников правоохранительных органов.

«В этот же день полученные денежные средства в равных долях были поделены — по 5 тыс. рублей каждому», — отметила Светлана Артамонова.

Она пояснила, что каждому из мужчин назначено наказание в виде штрафа, равного 90-кратной сумме взятки.

«Они также лишены права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года», — подчеркнула собеседница агентства.

По ее словам, приговор в законную силу не вступил.