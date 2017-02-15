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В Беково вынесен приговор женщине, оговорившей приятеля дочери

13:15 | 15.02.2017 | Криминал

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Пенза, 15 февраля 2017. PenzaNews. Наказание в виде исправительных работ сроком на семь месяцев условно назначено 50-летней жительнице поселка Беково Пензенской области, которая признана судом виновной в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

В Беково вынесен приговор женщине, оговорившей приятеля дочери

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в декабре 2016 года женщина обратилась в отдел полиции с заявлением о совершении незаконного проникновения к ней в домовладение, обвинив в этом приятеля дочери. При этом она заведомо знала, что молодой человек пришел по приглашению. В ходе проведения проверочных мероприятий причастность лица, указанного заявительницей, к совершению преступления не подтвердилась», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она добавила, что впоследствии женщина призналась во лжи.

«Таким способом она хотела пресечь появление молодого человека в своем доме», — пояснила собеседница агентства.
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