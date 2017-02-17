В Сердобске участник дорожного конфликта обвиняется в смерти автомобилиста Криминал

Пенза, 17 февраля 2017. PenzaNews. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», предъявлено 33-летнему жителю Сердобска Пензенской области, до смерти избившему знакомого после конфликта на дороге.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По предварительным данным, около 22.00 вторника, 14 февраля, мужчина встретил на улице ранее знакомого ему местного жителя, который находился на своей автомашине. Со слов задержанного, незадолго до этого у них произошел конфликт из-за того, что во время движения на автомобиле знакомый задел его и при этом не извинился. В связи с этом между мужчинами вновь произошла ссора. Для выяснения отношений они выехали на трассу «Сердобск — Пенза», где на обочине злоумышленник несколько раз ударил потерпевшего кулаком по голове и телу, отчего тот упал на землю. После этого мужчины поехали к общему знакомому, где от полученных телесных повреждений избитый мужчина через непродолжительное время скончался», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она уточнила, что его тело было обнаружено в одной из квартир Сердобска 15 февраля.

«Ранее обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Он был освобожден из мест лишения свободы два месяца назад», — отметила собеседница агентства.

Людмила Фомина пояснила, что в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.