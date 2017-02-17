17:36:41 Пятница, 17 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
РЕЙТИНГИ СМИ «Медиалогия» включила ИА «PenzaNews» в топ-5 самых цитируемых медиаресурсов Пензенской области

В Пензенской области 6 депутатов осуждены за коррупционные преступления

15:36 | 17.02.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 17 февраля 2017. PenzaNews. Шесть депутатов осуждены за преступления коррупционной направленности в Пензенской области в 2016 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензенской области 6 депутатов осуждены за коррупционные преступления

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Обвинительные приговоры также вынесены в отношении пятерых сотрудников системы исполнения наказаний, шестерых сотрудников полиции, судебного пристава, шестерых работников учреждений образования и здравоохранения, восьмерых глав сельских администраций, 44 руководителей организаций и учреждений, двоих сотрудников контролирующих органов и адвоката», — сказала собеседница агентства.

По ее словам всего в 2016 году за преступления коррупционной направленности осуждены 115 лиц.

«В их числе 11 лиц, осужденных за получение взятки, 29 — за мошенничество с использованием служебного положения, 24 — за присвоение вверенных средств, 11 — за коммерческий подкуп, семь — за злоупотребление должностными полномочиями, двое — за превышение должностных полномочий и еще двое — за посредничество во взяточничестве», — добавила Светлана Артамонова.

В качестве примеров коррупционных преступлений помощник прокурора привела злоупотребление должностными полномочиями бывшего главы администрации Богословского сельсовета Евгения Крамзаева, выдавшего пять подложных выписок из похозяйственных книг, а также бывшего сотрудника УМВД России по Пензе, продавшего индивидуальному предпринимателю данные об умерших.

«Основными причинами, способствующими совершению коррупционных преступлений, по-прежнему являлось желание должностных лиц из корыстной заинтересованности повысить личное благосостояние», — резюмировала собеседница агентства.
Актуальное
Читайте также
Студенты кузнецкого многопрофильного колледжа победили в игре «Начинающий фермер» Полиция призвала болельщиков пензенского «Дизеля» и «Ижстали» вести себя адекватно
Мэр Пензы проконтролировал ход строительства жилья в Заре В Бековском районе суд обязал администрации сельсоветов заменить лампы в фонарях
Житель Кузнецка купил цветы на билет «Банка приколов» и присвоил сдачу В апелляции обжаловано свыше 1 тыс. судебных актов Арбитражного суда Пензенской области
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама