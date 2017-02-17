В Пензенской области 6 депутатов осуждены за коррупционные преступления Криминал

Пенза, 17 февраля 2017. PenzaNews. Шесть депутатов осуждены за преступления коррупционной направленности в Пензенской области в 2016 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Обвинительные приговоры также вынесены в отношении пятерых сотрудников системы исполнения наказаний, шестерых сотрудников полиции, судебного пристава, шестерых работников учреждений образования и здравоохранения, восьмерых глав сельских администраций, 44 руководителей организаций и учреждений, двоих сотрудников контролирующих органов и адвоката», — сказала собеседница агентства.

По ее словам всего в 2016 году за преступления коррупционной направленности осуждены 115 лиц.

«В их числе 11 лиц, осужденных за получение взятки, 29 — за мошенничество с использованием служебного положения, 24 — за присвоение вверенных средств, 11 — за коммерческий подкуп, семь — за злоупотребление должностными полномочиями, двое — за превышение должностных полномочий и еще двое — за посредничество во взяточничестве», — добавила Светлана Артамонова.

В качестве примеров коррупционных преступлений помощник прокурора привела злоупотребление должностными полномочиями бывшего главы администрации Богословского сельсовета Евгения Крамзаева, выдавшего пять подложных выписок из похозяйственных книг, а также бывшего сотрудника УМВД России по Пензе, продавшего индивидуальному предпринимателю данные об умерших.

«Основными причинами, способствующими совершению коррупционных преступлений, по-прежнему являлось желание должностных лиц из корыстной заинтересованности повысить личное благосостояние», — резюмировала собеседница агентства.