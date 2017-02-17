Суд приступил к рассмотрению дела об убийстве Эдуарда Иоффе Криминал

Пенза, 17 февраля 2017. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы приступил к рассмотрению уголовного дела об убийстве бизнесмена Эдуарда Иоффе, в совершении которого обвиняется индивидуальный предприниматель.

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Первое заседание по нему состоялось в минувший четверг, 16 февраля.

«По версии следствия, мужчина 1987 года рождения вечером 16 октября 2016 года в своем офисе на улице Литвинова в ходе ссоры с потерпевшим на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений из-за неисполненных обязательств умышленно, с целью причинения смерти своему бизнес-партнеру 1966 года рождения нанес травматическим пистолетом не менее 20 ударов по голове и другим частям тела, а также выстрелил в голову потерпевшему», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда Пензы.

Он отметил, что бизнесмен скончался на месте происшествия от открытой черепно-мозговой травмы.

«С целью сокрытия следов совершенного особо тяжкого преступления подсудимый вывез и бросил труп убитого на безлюдном участке местности в районе села Старая Каменка Пензенского района», — добавил собеседник агентства.

По словам представителя суда, после оглашения обвинительного заключения подсудимый частично признал вину, пояснив, что в момент совершения преступления был взволновал поведением бизнес-партнера.

«Супруга умершего, признанная потерпевшей и гражданским истцом, заявила о частичном возмещении ей морального вреда. Суд приступил к исследованию всех доказательств. По результатам слушаний будет установлена вина или невиновность подсудимого», — резюмировал собеседник агентства.

По информации, которая имеется в распоряжении ИА «PenzaNews», подсудимый — пензенский предприниматель Виталий Тэн-Чагай. Согласно сведениям, размещенным на сайте суда, уголовное дело рассматривает судья Сергей Прошкин.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в октябре 2016 года в полицию от родственников поступило заявление об исчезновении Эдуарда Иоффе. На возможную причастность к его пропаже были проверены более 10 человек, в том числе подчиненные и партнеры по бизнесу.

Тело Эдуарда Иоффе было обнаружено 21 октября в лесном массиве в 2 км от села Старая Каменка. Подозреваемый был задержан по горячим следам. По данным полиции, в ходе допроса он признался в содеянном.