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Жительница Белинского госпитализирована после пьяной ссоры со знакомым

10:06 | 21.02.2017 | Криминал

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Белинский, 21 февраля 2017. PenzaNews. 40-летняя женщина доставлена в больницу с многочисленными телесными повреждениями из своего дома в городе Белинском Пензенской области после ссоры со знакомым.

Жительница Белинского госпитализирована после пьяной ссоры со знакомым

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Медики диагностировали у нее переломы ребер, закрытую травму грудной клетки, многочисленные кровоподтеки», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что в ходе совместного распития спиртного и возникшей ссоры потерпевшую избил 31-летний знакомый, привлекавшийся к уголовной ответственности.

«Он был задержан, опрошен и признался в содеянном. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело», — уточнили в пресс-службе.
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