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В Пензе отец троих детей осужден за хищение 200 тыс. рублей через Интернет

15:04 | 22.02.2017 | Криминал

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Пенза, 22 февраля 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года назначено многодетному отцу из Пензы, который признан судом виновным в мошенничестве.

В Пензе отец троих детей осужден за хищение 200 тыс. рублей через Интернет

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда Пензы, злоумышленник, который не имеет образования и работы, воспитывает троих малолетних детей.

«В марте 2016 года на сайте Avito.ru мужчина нашел объявление женщины из Волгоградской области о продаже детской стенки. Связавшись с продавцом, он договорился о покупке мебели за 7 тыс. рублей с предоплатой в 3 тыс. рублей. Получив от потерпевшей реквизиты, осужденный через «Сбербанк Онлайн» зарегистрировал карту, узнал код подтверждения для входа в «Личный кабинет», который ему продиктовала автор объявления, и перевел себе 3 тыс. рублей. Еще раз такую сумму он снять не смог, так как потерпевшая не назвала код подтверждения на следующую банковскую операцию», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в мае злоумышленник аналогичным способом связался с жительницей Хабаровска, сдававшей квартиру.

«Мужчина пообещал перечислить аванс в 10 тыс. рублей за первый месяц проживания, получил от нее номер банковской карты и код доступа в «Личный кабинет», а затем несколько раз переводил с одного счета потерпевшей на другой чуть более 100 тыс. рублей. Женщина видела, что ей производятся перечисления, но не проверяла источник их поступления и не догадывалась, что деньги перечисляются с ее же счетов. После того, как мужчина попросил вернуть якобы излишне уплаченные суммы, она несколькими платежами перевела ему 210 тыс. рублей», — сказал представитель суда.

По его словам, мужчина в полном объеме возместил ущерб потерпевшей из Волгоградской области и вернул 11 тыс. рублей женщине из Хабаровска.

«Иск второй потерпевшей о возмещении имущественного ущерба на 199 тыс. рублей удовлетворен», — добавил собеседник агентства.
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