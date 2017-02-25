Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке металлоискателя через Интернет Криминал

Пенза, 25 февраля 2017. PenzaNews. 37-летняя жительница Пензы стала жертвой мошенничества при попытке приобрести металлоискатель через Интернет.

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«На сайте Avito.ru женщина обнаружила объявление о продаже металлоискателя и позвонила по контактному телефону, договорившись с неизвестным о перечислении задатка», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что потерпевшая перевела 10 тыс. рублей на счет банковской карты, однако обещанный металлоискатель так и не получила.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в пресс-службе.