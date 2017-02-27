В Пензе задержан мужчина, напавший на массажистку с обрезом ружья Криминал

Пенза, 27 февраля 2017. PenzaNews. Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в совершении разбойного нападения на массажистку в Пензе.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник под видом посетителя, решившего воспользоваться услугами медицинского массажа, пришел к девушке в дневное время.

«Убедившись, что она находится в помещении одна, мужчина достал из сумки предмет, похожий на обрез охотничьего оружия, и потребовал отдать ему деньги. Он связал потерпевшей руки скотчем, забрал наличность, которую обнаружил в кассе, и мобильный телефон. Затем, угрожая ножом, он потребовал, чтобы девушка не обращалась в полицию, после чего скрылся с места преступления», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что спустя некоторое время массажистке удалось освободиться и она обратилась в правоохранительные органы.

В полиции добавили, что подозреваемый был задержан в течение нескольких часов.

«Им оказался житель Пензы 1991 года рождения», — уточнили в УМВД, добавив, что орудие преступления изъято.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.