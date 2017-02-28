Житель Нижнеломовского района стал жертвой мошенничества при покупке «ВАЗа» Криминал

Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. 27-летний житель Нижнеломовского района Пензенской области стал жертвой мошенничества, пытаясь приобрести автомобиль «ВАЗ-2110» через Интернет.

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«На сайте Avto.ru мужчина нашел объявление о продаже машины стоимостью 50 тыс. рублей и позвонил по контактному телефону. Ему ответил неизвестный, который сказал, что ему необходимо внести предоплату в сумме 25 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что мужчина перевел деньги на счет абонентского номера сотовой связи, после чего телефон мошенника оказался отключен, а объявление с сайта — удалено.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в управлении.