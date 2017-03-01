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В Пензе дело об инсценировании серии ДТП ради страховых выплат поступило в суд

12:30 | 01.03.2017 | Криминал

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Пенза, 1 марта 2017. PenzaNews. Уголовное дело в отношении 13 лиц, обвиняемых в совершении мошенничества в сфере страхования путем имитации ДТП, поступило в Ленинский районный суд Пензы.

В Пензе дело об инсценировании серии ДТП ради страховых выплат поступило в суд

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, по материалам дела, два человека создали организованную группу, которая путем обмана похищала деньги у страховых компаний.

«В 2013 году, организовав ряд инсценированных ДТП и получив по ним незаконные страховые выплаты, злоумышленники, понимая, что частые происшествия, в которых только они выступают потерпевшими или виновными, не гарантирует длительность функционирования группы и способствует неизбежному раскрытию их преступной деятельности, начали поиск других участников», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что в итоге в преступную деятельность было вовлечено 11 человек, среди которых — знакомые организаторов группы, универсальный эксперт по осмотру, специалист по оценке и юрист.

«В период с 29 мая 2013 года по 18 августа 2015 года членами организованной группы в различном сочетании ее участников совершено 38 преступлений на территории Пензенской, Липецкой и Саратовской областей», — добавил представитель суда.

По его словам, материалы дела насчитывают 87 томов.
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