Гражданин Казахстана осужден за кражу ягненка в Пензенской области Криминал

Тамала, 1 марта 2017. PenzaNews. Наказание в виде 180 часов обязательных работ назначено гражданину Казахстана, который признан судом виновным в краже ягненка у жительницы деревни Токаревка Тамалинского района Пензенской области.

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«В декабре 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина подошел к надворной постройке на территории домовладения потерпевшей, убрал приставленный к входной двери лом, проник внутрь и вынес из него ягненка возрастом месяц и стоимостью 1 тыс. 300 рублей», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Тамалинского районного суда.

Он уточнил, что после кражи мужчина скрылся с места преступления.

«Подсудимый свою вину признал, в содеянном раскаялся. Приговор вступил в законную силу», — добавил собеседник агентства.