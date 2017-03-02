Житель Пензы подозревается в краже портмоне с 62 тыс. рублей, оставленного без присмотра Криминал

Пенза, 2 марта 2017. PenzaNews. 36-летний житель Пензы подозревается в краже портмоне 49-летнего мужчины, который оставил его без присмотра на кассе торгового центра на улице Красная горка.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, в портмоне находились 62 тыс. рублей и документы.

«Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и установили причастность к совершению преступления мужчины, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — пояснили в ведомстве.

В полиции уточнили, что часть похищенного изъята.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — добавили в управлении.