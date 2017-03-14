За ДТП под Пензой осужден житель Саратовской области, уснувший за рулем Криминал

Пенза, 14 марта 2017. PenzaNews. Один год ограничения свободы назначено 56-летнему жителю Саратовской области, по вине которого в ДТП под Пензой пострадал человек.

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«В октябре 2016 года рано утром в условиях пасмурной погоды и густого тумана мужчина в утомленном состоянии ехал за рулем автомобиля «Lada Vesta» по дороге «Нижний Новгород — Саратов». Недалеко от села Кондоль Пензенского района он уснул, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Lada Kalina», который опрокинулся в кювет», — напомнила ИА «PenzaNews» обстоятельства аварии старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что в результате ДТП пассажир автомобиля «Lada Kalina» получил тяжкий вред здоровью.

«Суд взыскал с 56-летнего мужчины в пользу потерпевшего 250 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, он лишен права управления транспортными средствами на 10 месяцев», — добавила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что приговор пока не вступил в законную силу.