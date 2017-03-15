13:09:27 Среда, 15 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ «ВолгаИнтерМедиа» опровергает лживую информацию в СМИ о ее деятельности

В Пензе суд рассмотрит дело о расправе над заключенным, осужденным за насилие над детьми

10:22 | 15.03.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 15 марта 2017. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы рассмотрит уголовное дело в отношении двоих мужчин, которые обвиняются в смерти осужденного, поступившего в колонию для отбытия наказания за надругательство над детьми.

В Пензе суд рассмотрит дело о расправе над заключенным, осужденным за насилие над детьми

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, один из мужчин обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, а также в мужеложстве и иных действия сексуального характера, а другой — в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести с применением предмета, используемого в качестве оружия.

«Органом следствия установлено, что в ноябре 2016 года для отбывания наказания в колонию №5 УФСИН России по Пензенской области поступил осужденный за совершение действий насильственного характера в отношении несовершеннолетних. Из-за внезапно возникших неприязненных отношений другой отбывавший наказание в этой колонии 28-летний осужденный в спальном помещении причинил вновь прибывшему тупую травму груди, от которой потерпевший впоследствии скончался», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, после причинения травмы потерпевшему обвиняемый, осознавая, что потерпевший находится в беспомощном состоянии, совершил в отношении него мужеложство и иные действия сексуального характера.

«Другой обвиняемый — 30-летний мужчина, отбывающий наказание в том же исправительном учреждении — в тот же день умышленно нанес лежавшему на полу между кроватями потерпевшему не менее одного удара деревянной битой по голове и не менее 27 ударов по туловищу и конечностям», — добавила Светлана Артамонова.
Актуальное
Читайте также
Взыскание алиментов должно быть приоритетом для пензенских приставов — Валерий Савин В Пензе ищут человека, продавшего 18-летней спортсменке станозолол в таблетках
В Пензенской области ограничение должников в спецправе показало свою эффективность Лжесотрудник Центробанка пообещал жителю Пензы компенсацию за биодобавки
В Пензе жителям четырех домов произвели перерасчет платы за ЖКУ В Пензенской области есть проблемы с выдворением иностранных граждан — Евгений Пазечко
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама