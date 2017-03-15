В Пензе суд рассмотрит дело о расправе над заключенным, осужденным за насилие над детьми Криминал

Пенза, 15 марта 2017. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы рассмотрит уголовное дело в отношении двоих мужчин, которые обвиняются в смерти осужденного, поступившего в колонию для отбытия наказания за надругательство над детьми.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, один из мужчин обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, а также в мужеложстве и иных действия сексуального характера, а другой — в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести с применением предмета, используемого в качестве оружия.

«Органом следствия установлено, что в ноябре 2016 года для отбывания наказания в колонию №5 УФСИН России по Пензенской области поступил осужденный за совершение действий насильственного характера в отношении несовершеннолетних. Из-за внезапно возникших неприязненных отношений другой отбывавший наказание в этой колонии 28-летний осужденный в спальном помещении причинил вновь прибывшему тупую травму груди, от которой потерпевший впоследствии скончался», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, после причинения травмы потерпевшему обвиняемый, осознавая, что потерпевший находится в беспомощном состоянии, совершил в отношении него мужеложство и иные действия сексуального характера.

«Другой обвиняемый — 30-летний мужчина, отбывающий наказание в том же исправительном учреждении — в тот же день умышленно нанес лежавшему на полу между кроватями потерпевшему не менее одного удара деревянной битой по голове и не менее 27 ударов по туловищу и конечностям», — добавила Светлана Артамонова.