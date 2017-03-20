В Пензе установлены личности подростков, обстрелявших из пистолета машины и окно квартиры Криминал

Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции установили личности троих 16-летних подростков, обстрелявших из пневматического оружия две машины и окно дома в микрорайоне Арбеково города Пензы.

Фото: 58.мвд.рф

«Злоумышленники обстреляли из пневматического оружия автомобили, один из которых был припаркован возле дома на проспекте Строителей, а другой двигался по внутриквартальной дороге. Также был произведен выстрел из пневматического оружия в окно квартиры дома», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области в понедельник, 20 марта.

В ведомстве отметили, что молодые люди, не состоявшие на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, приехали в Пензу на учебу и проживали в одной квартире.

«Установлено, что они в темное время суток беспричинно, выражая явное неуважение к обществу, умышленно производили выстрелы из пневматического пистолета, принадлежащего одному из подростков. Они стреляли из окна квартиры, в которой проживали», — пояснили в полиции.

В пресс-службе добавили, что по фактам хулиганства возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства совершения преступлений. Оружие, из которого производились выстрелы, изъято», — уточнили в управлении МВД.

В полиции отметили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тыс. рублей либо лишения свободы на срок до 5 лет.