19:19:29 Понедельник, 20 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе установлены личности подростков, обстрелявших из пистолета машины и окно квартиры

13:30 | 20.03.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции установили личности троих 16-летних подростков, обстрелявших из пневматического оружия две машины и окно дома в микрорайоне Арбеково города Пензы.

В Пензе установлены личности подростков, обстрелявших из пистолета машины и окно квартиры

Фото: 58.мвд.рф

«Злоумышленники обстреляли из пневматического оружия автомобили, один из которых был припаркован возле дома на проспекте Строителей, а другой двигался по внутриквартальной дороге. Также был произведен выстрел из пневматического оружия в окно квартиры дома», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области в понедельник, 20 марта.

В ведомстве отметили, что молодые люди, не состоявшие на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, приехали в Пензу на учебу и проживали в одной квартире.

«Установлено, что они в темное время суток беспричинно, выражая явное неуважение к обществу, умышленно производили выстрелы из пневматического пистолета, принадлежащего одному из подростков. Они стреляли из окна квартиры, в которой проживали», — пояснили в полиции.

В пресс-службе добавили, что по фактам хулиганства возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства совершения преступлений. Оружие, из которого производились выстрелы, изъято», — уточнили в управлении МВД.

В полиции отметили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тыс. рублей либо лишения свободы на срок до 5 лет.
Актуальное
Читайте также
В Пензе стартовал прием заявок на фестиваль «Мой выбор — жизнь и здоровье» В Пензе пройдут Артемовские чтения
В Кузнецке девушка подозревается в краже денег из квартиры путем подбора ключа В Кузнецке осуждена женщина, укравшая у мужчины телефон во время медленного танца
В Пензе задержан мужчина, пытавшийся сбыть более 100 SIM-карт без договора «Термодом» допустил нарушение при переносе сроков строительства дома в «Спутнике»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама