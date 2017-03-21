В Пензе разыскивают лжесотрудницу «Горводоканала», укравшую у пенсионерки 100 тыс. рублей Криминал

Пенза, 21 марта 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции устанавливают личность женщины, которая под предлогом проверки счетчиков проникла в квартиру 82-летней жительницы Пензы в доме на улице Леонова, откуда похитила 100 тыс. рублей.

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«Днем в понедельник, 20 марта, в квартиру пенсионерки под предлогом проверки счетчиков расхода воды зашла неизвестная женщина, представившаяся сотрудницей «Горводоканала». Незнакомка сказала, что пенсионерке полагается компенсация после перерасчета данных о расходе воды», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что женщина попросила дать сдачу с 5 тыс. рублей, а после ухода незнакомки пенсионерка обнаружила пропажу сбережений.

«На вид разыскиваемой 25–30 лет, рост 170–175 см, худощавого телосложения, волосы черные. Была одета в черную куртку, темно-синие джинсы, темную шапку, кроссовки с белой подошвой. При себе имела черную сумку-портфель», — уточнили в полиции.

В управлении добавили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.