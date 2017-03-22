По факту убийства женщины и ее матери под Пензой возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 22 марта 2017. PenzaNews. Уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство» возбуждено по факту обнаружения тел 45-летней женщины и ее 72-летней матери с огнестрельными ранениями в частном доме в селе Константиновка Пензенской области в минувший вторник, 21 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина.

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«При выяснении обстоятельств произошедшего около одного из домов по улице Львовской в Пензе около автомашины было обнаружено тело 67-летнего бывшего сожителя погибшей с признаками суицида. Следователями данный мужчина рассматривается как предполагаемое лицо, причастное к совершению вышеуказанных убийств», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

«Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели. По делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе баллистическая, медико-криминалистическая, судебно-медицинская и химическая. Выясняется мотив совершенных преступлений», — сказала Людмила Фомина.