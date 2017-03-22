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С экс-директора Юрсовского лесничества предстоит взыскать 14 млн. рублей

15:48 | 22.03.2017 | Криминал

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Пенза, 22 марта 2017. PenzaNews. Судебные приставы принимают меры по взысканию долга в размере 14 млн. рублей с бывшего депутата комитета местного самоуправления Юрсовского сельсовета Земетчинского района Пензенской области, экс-директора ГКУ «Юрсовское лесничество» и учредителя ООО «Юрсовское лесное хозяйство» Сергея Корешкова, который был осужден в 2014 году за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере.

С экс-директора Юрсовского лесничества предстоит взыскать 14 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области, с 2008 по 2012 годы одна из организаций ежегодно выигрывала тендер на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов одновременно с продажей лесных насаждений для заготовки древесины на территории лесничества.

«Директор лесничества решил, что по истечении срока государственного контракта будет продолжать монопольно вести свою деятельность и дал указание уже в 2013 году на начало проведения рубок лесных насаждений. При проведении Минлесхозом Пензенской области электронных торгов по заключению контракта на охрану, защиту и воспроизводство лесов на вверенной территории, победителем стала другая организация», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, при проверке территории представители организации обнаружили хищение леса с участков, включенных в контракт 2013 года.

«О незаконных рубках они сообщили в полицию и в Минлесхоз Пензенской области. После инспекционной проверки ведомство инициировало иск в суд о взыскании денежных средств за незаконную вырубку лесных насаждений», — уточнила Яна Загребельная.

Она напомнила, что суд приговорил должника к наказанию в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима и выплате в пользу федерального бюджета 14 млн. рублей, обратив при этом взыскание на недвижимое имущество должника.

«На основании исполнительного документа, судебные приставы приступили к исполнению решения суда. Однако было установлено, что половина квартиры, подлежащей аресту, была исключена супругой должника как совместно нажитое имущество. Регистрационные действия на эту долю не проводились, что указывает на сознательное затягивание исполнительных действий», — сказала собеседница агентства.

Она подчеркнула, что нежелание добровольного оформления прав собственности на имущество супруги повлечет за собой меры по принудительной регистрации.
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