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В Пачелме подросток подозревается в поджоге двух автомобилей

08:39 | 27.03.2017 | Криминал

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Пачелма, 27 марта 2017. PenzaNews. 17-летний подросток, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, подозревается в поджогах автомобилей «Lada» и «Ford» на территории Пачелмы Пензенской области.

В Пачелме подросток подозревается в поджоге двух автомобилей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews», отечественная машина, принадлежавшая местной жительнице, сгорела полностью, а у иномарки, владельцем которой является сотрудник полиции, оказался поврежден моторный отсек.

«По данным следствия, мотивом противоправных деяний стала личная неприязнь подозреваемого. С мужем владелицы автомобиля «Lada» у злоумышленника произошел конфликт за несколько часов до преступления. В свою очередь инспектор дорожно-патрульной службы вызывал антипатию злоумышленника тем, что неоднократно составлял административные протоколы на его товарищей, которые совершали различные правонарушения при управлении транспортными средствами», — добавили в ведомстве.

В полиции подчеркнули, что накануне совершения преступлений подозреваемый распивал спиртные напитки.

«Дождавшись наступления ночи, он проследовал к автомобилю «Lada», разбил стекло, проник в салон и поджег чехол сиденья. Затем товарищ злоумышленника довез его к месту жительства сотрудника полиции. Подозреваемый взял бутылку с бензином, облил им машину и совершил поджог, после чего на автомобиле приятеля, который проходит по делу пока в качестве свидетеля, покинул место происшествия», — пояснили в пресс-службе.

В управлении отметили, что по фактам умышленного повреждения имущества путем поджога с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело.
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