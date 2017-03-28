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В Пензе в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью!» изъято более 2 кг наркотиков

08:45 | 28.03.2017 | Криминал

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Пенза, 28 марта 2017. PenzaNews. Более 2 кг наркотиков изъято правоохранительными органами Пензенской области в рамках первого этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!»

В Пензе в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью!» изъято более 2 кг наркотиков

Фото: 58.mvd.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, за употребление наркотических средств и психотропных веществ к административной ответственности были привлечены 23 человека.

«От жителей региона поступило 64 сообщения о фактах незаконного оборота запрещенных веществ. По фактам преступлений в этой сфере возбуждено 42 уголовных дела, в том числе два по фактам организации и содержания наркопритонов», — добавили в ведомстве.

В полиции уточнили, что один из жителей сообщил о периодическом сборе граждан в одной из квартир дома на улице Карпинского.

«По мнению звонившего, они являлись потребителями наркотиков. В ходе оперативных мероприятий полицейские задокументировали деятельность наркопритона. Хозяин квартиры неоднократно предоставлял свое жилище для употребления запрещенных веществ. В момент появления оперативников в притоне были девять человек, находившиеся в состоянии наркотического опьянения. В отношении владельца возбуждено уголовное дело», — пояснили в управлении.
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