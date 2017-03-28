18:09:13 Вторник, 28 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ 42-я очередная сессия Законодательного собрания региона. Пенза, 28 марта 2017 г.

В Пензе у пенсионерки пропало 200 тыс. рублей после визита «сотрудницы райсобеса»

10:00 | 28.03.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 28 марта 2017. PenzaNews. Полиция разыскивает женщину, которая, представившись сотрудницей социальной службы, проникла в квартиру 85-летней жительницы Пензы и похитила около 200 тыс. рублей.

В Пензе у пенсионерки пропало 200 тыс. рублей после визита «сотрудницы райсобеса»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Днем в понедельник, 27 марта, в квартиру пенсионерки на улице Беляева зашла неизвестная женщина. Под предлогом написания заявления на получение социального пакета она некоторое время находилась в квартире. После ее ухода хозяйка обнаружила пропажу денег», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.

«Разыскиваемой на вид 40–45 лет, рост 160 см, плотного телосложения. Она была одета в светло-бежевую куртку до колен, черные брюки и такого же цвета туфли», — добавили в полиции.
Актуальное
Читайте также
В Пензе изменены условия получения губернатором доплаты к страховой пенсии Жительницу Заречного уличили в жестоком обращении с дочерьми
В Пензенской области принят закон о квотировании рабочих мест для людей с судимостью Учитель татарского языка из Кикино победила на конкурсе мастер-классов в Казани
В Пензе супруги и их знакомый обвиняются в покушении на сбыт крупной партии наркотиков В Пачелмском районе двое алкоголиков лишены водительских прав
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама