В Пензе у пенсионерки пропало 200 тыс. рублей после визита «сотрудницы райсобеса» Криминал

Пенза, 28 марта 2017. PenzaNews. Полиция разыскивает женщину, которая, представившись сотрудницей социальной службы, проникла в квартиру 85-летней жительницы Пензы и похитила около 200 тыс. рублей.

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«Днем в понедельник, 27 марта, в квартиру пенсионерки на улице Беляева зашла неизвестная женщина. Под предлогом написания заявления на получение социального пакета она некоторое время находилась в квартире. После ее ухода хозяйка обнаружила пропажу денег», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.

«Разыскиваемой на вид 40–45 лет, рост 160 см, плотного телосложения. Она была одета в светло-бежевую куртку до колен, черные брюки и такого же цвета туфли», — добавили в полиции.