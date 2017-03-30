Под Пензой предприниматель отработает 400 часов за погашение долга арестованными машинами Криминал

Пенза, 30 марта 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор, которым жителю Мокшана назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ за то, что он произвел отчуждение арестованных машин и злостно уклонялся от погашения кредита.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова, индивидуальный предприниматель, зная, что транспортные средства стоимостью 12 млн. 537 тыс. рублей были подвергнуты аресту в пользу банка, отдал их за долги знакомой, заключив с ней договор купли-продажи 3 июня 2015 года.

«С 30 августа 2014 года по 10 марта 2016 года он умышленно, без уважительных причин, имея реальную финансовую возможность исполнить решение суда, злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности. Об этом свидетельствует расходование им имевшихся на его счетах денежных средств на оплату операций, не относящихся к погашению долга», — отметила собеседница агентства.

Она уточнила, что сумма задолженности предпринимателя перед банком превысила 2 млн. 250 тыс. рублей.

«Мужчина свою вину в совершении преступлений не признал, прояснив, что он брал кредит в банке и выплачивал его, но у него возникли проблемы в осуществлении предпринимательской деятельности, что вызвало невозможность дальнейшего исполнения решения суда в части погашения задолженности», — добавила Наталья Быченкова.

По ее словам, предприниматель объяснил передачу арестованных машин тем, что их у него не истребовали ни судебные приставы, ни банк.

«Не согласившись с приговором, адвокат предпринимателя подал апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», — резюмировала пресс-секретарь.