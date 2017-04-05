Вступил в силу приговор членам зареченской ОПГ, осужденным за грабежи и вымогательства Криминал

Пенза, 5 апреля 2017. PenzaNews. Приговор, которым пятеро жителей Заречного Пензенской области — 35-летний Иван Комисарук, а также его подельники Андрей Сомушкин, Геннадий Трубников, Александр Еремин и Дмитрий Голованов — признаны виновными в зависимости от роли каждого в совершении грабежей, разбоя, вымогательств, а также в самоуправстве, вступил в силу.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В период с августа 2013 года по февраль 2015 года мужчины на территории Пензы и Заречного совершили открытые хищения имущества с применением насилия с использованием электрошокера и телевизионного кабеля в отношении двоих потерпевших и разбойное нападение на третьего с незаконным проникновением в жилище и причинением тяжкого вреда его здоровью, а также совершили вымогательства сотовых телефонов, компьютерной техники и денег с применением насилия и угрозами его применения в отношении еще четверых человек», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она напомнила, что Зареченский городской суд 20 декабря 2016 года приговорил лидера организованной группы Ивана Комисарука к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и назначил дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев после отбытия основного.

«Другим членам группы в зависимости от роли и степени участия в преступлениях назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 лет 3 месяцев до 9 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — добавила собеседница агентства.

Светлана Артамонова пояснила, что осужденные и их адвокаты подали на приговор апелляционные жалобы.

«В них указывалось, что в организованной группе мужчины не состояли, в преступлениях не участвовали, кроме одного эпизода вымогательства денег с участием троих из осужденных», — отметила она, уточнив, чтобы областной суд оставил жалобы без удовлетворения.