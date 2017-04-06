В Пензе пенсионер проведет 11 лет в колонии за убийство брата супруги и ранение его жены Криминал

Пенза, 6 апреля 2017. PenzaNews. Наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено 67-летнему жителю Пензы, который признан судом виновным в убийстве и покушении на убийство.

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«6 октября 2016 года мужчина со своей супругой находились в квартире ее брата на улице Грибоедова. В ходе распития спиртного между родственниками на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений произошла ссора, в ходе которой гость нанес брату своей супруги ножом два удара в область груди и спины, от чего хозяин квартиры скончался на месте», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она добавила, что после этого мужчина ножом причинил колото-резанные ранения супруге потерпевшего, а также нанес удары подручными предметами — деревянным табуретом, сковородой, чайником и металлическими решетками с газовой плиты.

«В результате потерпевшей были причинены телесные повреждения, квалифицированные судебно-медицинским экспертом как причинившие ее здоровью вред средней тяжести. Преступный умысел на убийство он не довел до конца, на место прибыли сотрудники полиции и своевременно оказали медицинскую помощь хозяйке квартиры», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, приговор суда не вступил в законную силу.