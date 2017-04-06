17:01:34 Четверг, 6 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе пенсионер проведет 11 лет в колонии за убийство брата супруги и ранение его жены

12:16 | 06.04.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 6 апреля 2017. PenzaNews. Наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено 67-летнему жителю Пензы, который признан судом виновным в убийстве и покушении на убийство.

В Пензе пенсионер проведет 11 лет в колонии за убийство брата супруги и ранение его жены

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«6 октября 2016 года мужчина со своей супругой находились в квартире ее брата на улице Грибоедова. В ходе распития спиртного между родственниками на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений произошла ссора, в ходе которой гость нанес брату своей супруги ножом два удара в область груди и спины, от чего хозяин квартиры скончался на месте», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она добавила, что после этого мужчина ножом причинил колото-резанные ранения супруге потерпевшего, а также нанес удары подручными предметами — деревянным табуретом, сковородой, чайником и металлическими решетками с газовой плиты.

«В результате потерпевшей были причинены телесные повреждения, квалифицированные судебно-медицинским экспертом как причинившие ее здоровью вред средней тяжести. Преступный умысел на убийство он не довел до конца, на место прибыли сотрудники полиции и своевременно оказали медицинскую помощь хозяйке квартиры», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, приговор суда не вступил в законную силу.
Актуальное
Читайте также
Студенты из Пензы вышли в финал конкурса «Проектирование мульткомфортного дома – 2017» Территорию у жилого дома в «Спутнике» оцепили из-за бесхозного пакета
Пензенский «Зенит» уделит особое внимание тактике игры с московским «Торпедо» В Пензе врачи отработали оказание психологической помощи в случае смертельного ДТП
Наставник пензенского «Зенита» назвал причины ухода из клуба Кузнецова и Хренова Штраф заплатит жительница Кузнецка, из мести обвинившая полицейского в изнасиловании
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама