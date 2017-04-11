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В Пензе наркосбытчик приговорен к 6 годам колонии строгого режима

09:40 | 11.04.2017 | Криминал

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Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима назначено Иззатулло Рахимову за покушение на сбыт наркотиков в Пензе совместно со своими подельниками.

В Пензе наркосбытчик приговорен к 6 годам колонии строгого режима

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФСБ России по Пензенской области, в августе 2016 года злоумышленник вступил в преступный сговор с двумя мужчинами о совместном незаконном сбыте героина в Пензе.

«Используя систему закладок в тайники, передавая информацию о них через SMS-сообщения и получая оплату через электронную систему моментальных платежей Qiwi, с августа по сентябрь 2016 года трое подельников осуществляли свой преступный бизнес бесконтактным способом с использованием мер конспирации», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что мужчина был задержан 9 сентября 2016 года.

«У него было обнаружено и изъято около 15 граммов героина, что является крупным размером», — уточнили в управлении.

В ведомстве отметили, что приговор вступил в законную силу.
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