Житель Пензы получил условный срок за попытку купить наркотик Криминал

Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года назначено жителю Пензы Сергею Шмыреву, который пытался приобрести наркотик.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФСБ России по Пензенской области, в сентябре 2016 года мужчина договорился с неизвестным о том, что тот будет продавать ему наркотические средства в крупном размере бесконтактным способом — через закладки.

«Для этого требовалось произвести оплату через электронный кошелек, получить SMS-сообщение с информацией о местоположении тайника и извлечь из него приобретенные наркотические средства. Воспользовавшись указанной информацией, мужчина стал на постоянной основе незаконно приобретать их в крупном размере в целях личного потребления», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что 9 сентября Сергей Шмырев получил очередное SMS-сообщение с информацией о месте закладки, но, приехав туда, ничего не нашел, потому что ранее тайник с героином был изъят сотрудниками регионального УФСБ.

«Сообщив продавцу о своей неудаче в поиске и получив информацию еще о двух тайниках, он проверил их, но тоже с отрицательным результатом», — добавили в управлении.

В ведомстве отметили, что приговор вступил в законную силу.