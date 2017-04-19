В Пензе задержаны «медики», оформлявшие кредиты на клиентов после бесплатной диагностики Криминал

Пенза, 19 апреля 2017. PenzaNews. Полицейские пресекли в Пензе деятельность «элитной» клиники, сотрудники которой вынуждали клиентов брать кредиты.

Фото: Мвд.рф

«Сотрудниками управления МВД России по Пензенской области пресечена деятельность организации, которая позиционировала себя как международная медицинская клиника. Она располагалась в одном из торговых центров Пензы», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду, 19 апреля.

Фото: Мвд.рф

Ранее по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенного сотрудниками клиники, было возбуждено уголовное дело.

По данным полиции, были задержаны руководители и работники организации — всего 12 человек.

Фото: Мвд.рф

«Двое руководителей клиники – жители Краснодарского края по решению суда помещены под стражу. Еще одному фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным — подписки о невыезде», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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В ведомстве пояснили, что основанием для возбуждения уголовного дела послужили многочисленные заявления граждан на сотрудников клиники.

«Они предлагали потенциальным клиентам — большинство из них составляли женщины старше 50 лет — пройти бесплатную медицинскую диагностику. Обязательным условием проведения процедуры было наличие паспорта. При выполнении диагностики сотрудники организации под различными предлогами вынуждали граждан заключать невыгодные для них кредитные договоры на крупные суммы — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей, которые предназначались для оплаты услуг клиники», — сказали в УМВД.

Фото: Мвд.рф

В пресс-службе отметили, что оказанием услуг занимались сотрудники без медицинского образования: так, комплексную диагностику здоровья пациентов проводил человек с образованием автомеханика.

На данный момент в полицию поступило более 100 заявлений от граждан, являвшихся клиентами данной организации.

Фото: Мвд.рф

В настоящее время проводится проверка деятельности клиники по всем направлениям оказанных услуг.