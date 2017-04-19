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В Пензе сотрудники ФСБ задержали должника при передаче взятки приставу

15:34 | 19.04.2017 | Криминал

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Пенза, 19 апреля 2017. PenzaNews. Сотрудники ФСБ России при содействии ФССП задержали в Пензе мужчину при передаче взятки судебному приставу.

В Пензе сотрудники ФСБ задержали должника при передаче взятки приставу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области Яна Загребельная, злоумышленник надеялся таким способом добиться снятия со своей машины ареста, который был наложен из-за имеющихся задолженностей по кредитам и алиментам.

«Судебный пристав уведомил руководителя ведомства о факте склонения его к совершению противоправного действия, проявив тем самым свою гражданскую позицию. 17 апреля во время передачи 20 тыс. рублей судебному приставу-исполнителю в автомобиле, припаркованном около одного из торговых центров Пензы, мужчина был задержан», — пояснила собеседница агентства.

В отношении должника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

Выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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