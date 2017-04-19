В Пензе сотрудники ФСБ задержали должника при передаче взятки приставу Криминал

Пенза, 19 апреля 2017. PenzaNews. Сотрудники ФСБ России при содействии ФССП задержали в Пензе мужчину при передаче взятки судебному приставу.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области Яна Загребельная, злоумышленник надеялся таким способом добиться снятия со своей машины ареста, который был наложен из-за имеющихся задолженностей по кредитам и алиментам.

«Судебный пристав уведомил руководителя ведомства о факте склонения его к совершению противоправного действия, проявив тем самым свою гражданскую позицию. 17 апреля во время передачи 20 тыс. рублей судебному приставу-исполнителю в автомобиле, припаркованном около одного из торговых центров Пензы, мужчина был задержан», — пояснила собеседница агентства.

В отношении должника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

Выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.