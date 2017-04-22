Житель Сердобска подозревается в угоне машины собутыльника Криминал

Пенза, 22 апреля 2017. PenzaNews. 18-летний житель Сердобска Пензенской области подозревается в угоне автомобиля «ВАЗ-2110», а также краже сотового телефона, ноутбука и телевизора у мужчины, в гостях у которого он распивал спиртное.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, пропажу имущества, в том числе ключей от машины, владелец дома обнаружил после ухода нескольких собутыльников.

«Подозреваемый дал признательные показания. Похищенное у него изъято», — сказали в полиции.

В ведомстве отметили, что ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело», — сказали в пресс-службе.