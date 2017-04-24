В Пензе мошенник обманул женщину, пообещав ей должность секретаря в администрации Криминал

Пенза, 24 апреля 2017. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту мошенничества, совершенного в отношении 31-летней женщины, которая перевела деньги незнакомцу в надежде получить работу в администрации одного из районов Пензы.

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«Она сообщила, что в начале апреля 2017 года разместила на различных сайтах объявления о поиске работы. Через несколько дней на ее телефон позвонил неизвестный, который сказал, что в администрацию одного из районов Пензы требуется секретарь, и попросил приехать на собеседование. Когда женщина направлялась на встречу, незнакомец перезвонил и попросил пополнить баланс абонентского номера мобильной связи, обещая вернуть деньги при встрече. Следуя инструкциям неизвестного, гражданка перечислила по указанным реквизитам 7 тыс. 200 рублей», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.