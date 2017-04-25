Житель Пензенской области, повторно попавшийся на пьяной езде, лишен свободы на полгода Криминал

Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. Житель Пензенской области, который, имея судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь совершил аналогичное преступление, проведет в колонии-поселении 6 месяцев и 10 дней.

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«В начале января 2017 года мужчина был остановлен инспектором ДПС. Факт его нахождения в состоянии алкогольного опьянения зафиксирован дежурным врачом», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Пачелмского районного суда.

Он добавил, что приговором мирового судьи нарушитель также был лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.

«Не согласившись с приговором, адвокат осужденного подал апелляционную жалобу, в которой не оспаривал доказанности вины в совершения преступления, однако счел назначенное наказание чрезмерно суровым», — отметил собеседник агентства.

Вместе с тем, по его словам, суд не нашел оснований для смягчения назначенного наказания.