Напавший на гостя с ножом житель Кузнецка приговорен 2,5 годам колонии Криминал

Кузнецк, 27 апреля 2017. PenzaNews. Наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима назначено 51-летнему жителю Кузнецка Пензенской области, ударившему своего гостя ножом в спину.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, пострадавший не был знаком с 51-летним владельцем квартиры, на застолье у которого оказался вместе с другими людьми.

«Возмутившись поведением гостя, который, по его мнению, проявлял неуважение — сидел к нему спиной и не общался, владелец квартиры с ним поссорился. В ходе конфликта мужчина схватил кухонный нож и ударил им гостя в спину, причинив тяжкий вред здоровью», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что приговор пока не вступил в законную силу.