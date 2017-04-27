16:02:40 Четверг, 27 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ Иномарка въехала в здание в центре города. Пенза, 27 апреля 2017 г.

Напавший на гостя с ножом житель Кузнецка приговорен 2,5 годам колонии

12:12 | 27.04.2017 | Криминал

Печать

Кузнецк, 27 апреля 2017. PenzaNews. Наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима назначено 51-летнему жителю Кузнецка Пензенской области, ударившему своего гостя ножом в спину.

Напавший на гостя с ножом житель Кузнецка приговорен 2,5 годам колонии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, пострадавший не был знаком с 51-летним владельцем квартиры, на застолье у которого оказался вместе с другими людьми.

«Возмутившись поведением гостя, который, по его мнению, проявлял неуважение — сидел к нему спиной и не общался, владелец квартиры с ним поссорился. В ходе конфликта мужчина схватил кухонный нож и ударил им гостя в спину, причинив тяжкий вред здоровью», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что приговор пока не вступил в законную силу.
Актуальное
Читайте также
В Успенском соборе Пензы пройдет общегородской молебен об устроении семьи В Пензе прокуратура призвала Роскомнадзор пересмотреть подход к жалобам на коллекторов
Мэр Пензы пригрозил увольнением директорам и бухгалтерам школ за нарушения финотчетности В Кузнецке злоумышленник разбил окно квартиры ради 1 тыс. рублей
Паб в центре Пензы не планирует прерывать работу из-за ДТП В Пензе выявили превышение допустимого числа пассажиров на маршрутах №17 и №149
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама