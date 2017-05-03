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Житель Пачелмского района проведет в колонии 4 года за кражу и оскорбление полицейского

08:48 | 03.05.2017 | Криминал

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Пачелма, 3 мая 2017. PenzaNews. Наказание в виде 4 лет лишения свободы назначено жителю Пачелмского района Пензенской области, который признан судом виновным в краже с незаконным проникновением в жилище и оскорблении полицейского при исполнении должностных обязанностей.

Житель Пачелмского района проведет в колонии 4 года за кражу и оскорбление полицейского

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В марте 2016 года с помощью металлического прута мужчина сломал навесной замок на входной двери дома потерпевшей, после чего незаконно проник в жилище. Он похитил имущество, которым распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 6 тыс. 600 рублей», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Пачелмского районного суда.

Он добавил, что в начале февраля 2017 года мужчина был доставлен отделение полиции за распитие алкогольных напитков на улице.

«Будучи недовольным законными действиями сотрудника полиции, он публично, в присутствии граждан, унижая честь и достоинство полицейского, оскорбил его в грубой неприличной форме», — отметил собеседник агентства.

По его словам, при назначении наказания суд учел среди прочего, что мужчина ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за правонарушения, посягающие на общественный порядок.

«Суд также взыскал в пользу потерпевшей возмещение причиненного преступлением материального ущерба в 1 тыс. 600 рублей. Приговор вступил в законную силу», — резюмировал представитель суда.
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