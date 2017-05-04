В Городищенском районе осужден мужчина, пытавшийся незаконно завладеть квартирой Криминал

Пенза, 4 мая 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1 года лишения свободы условно назначено жителю Городищенского района Пензенской области, который признан судом виновным в мошенничестве с причинением значительного ущерба.

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«Для получения права собственности на принадлежащую другому лицу квартиру в Сурске мужчина 17 сентября 2013 года обманул работников городищенского отдела управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Пензенской области. Он написал заявление о регистрации и предоставил в качестве основания договор купли-продажи квартиры от 1997 года. При этом мужчина знал, что в 1998 году решением суда по иску прокуратуры в интересах несовершеннолетнего ребенка этот договор признан недействительным и не имел юридической силы», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что государственный регистратор зарегистрировал право собственности мужчины на эту квартиру.

«В результате преступных действий настоящей собственнице квартиры был причинен имущественный вред на сумму более 123 тыс. рублей, являющийся для нее значительным», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, поскольку преступление было совершено в период, подпадающий под действие постановления «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», он освобожден от назначенного наказания.

«Квартира возвращена потерпевшей», — подчеркнула Светлана Артамонова.