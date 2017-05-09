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Угнавший в Пензе полуприцеп житель Заречного предстанет перед судом

11:37 | 09.05.2017 | Криминал

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Пенза, 9 мая 2017. PenzaNews. Уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Заречного, который обвиняется в краже полуприцепа в Пензе, передано в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Угнавший в Пензе полуприцеп житель Заречного предстанет перед судом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, похищенный полуприцеп, стоимостью 115 тыс. рублей, был обнаружен в одном из пунктов приема металлолома.

«Установлено, что злоумышленник на протяжении длительного времени видел полуприцеп, когда проезжал мимо места его стоянки, и решил похитить его. С этой целью подозреваемый арендовал автомобиль «МАЗ», водителя которого ввел в заблуждение относительно своих истинных намерений. Также он попросил знакомых помочь в буксировке полуприцепа, сказав, что приобрел его накануне. Но из-за того, что восстановление полуприцепа требует дополнительных затрат, он решил сдать его на металлолом», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что похищенное имущество было возвращено законному владельцу.

«Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения», — отметили в управлении.
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