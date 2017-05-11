В Пензенской области завели дело на полицейского, вернувшего водителю права за бензин Криминал

Пенза, 11 мая 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении начальника отделения ГИБДД МВД РФ по Тамалинскому району управления МВД России по Пензенской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

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«По данным следствия, сотрудник ГИБДД, превышая должностные полномочия с целью получения материальной выгоды, в декабре 2016 года выдал гражданину водительское удостоверение, изъятое в июне 2015 года на основании постановления мирового судьи за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она уточнила, что срок лишения удостоверения закончился, но проверка знаний правил дорожного движения, обязательная в таких случаях, не проводилась.

«За указанные незаконные действия сотрудник полиции в качестве вознаграждения получил не менее 100 литров бензина», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее стало известно, что данный сотрудник был уволен по отрицательным мотивам.