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В Пензе пожилая цыганка задержана при попытке обналичить чужой денежный сертификат

10:39 | 12.05.2017 | Криминал

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Пенза, 12 мая 2017. PenzaNews. 57-летняя цыганка задержана при попытке обналичить сертификат на сумму 600 тыс. рублей, принадлежащий жителю соседней области, в отделении «Сбербанка» на улице Суворова в Пензе .

В Пензе пожилая цыганка задержана при попытке обналичить чужой денежный сертификат

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области, группа задержания вневедомственной охраны получила информацию о подозрительном поведении женщины, находясь на маршруте патрулирования, после чего оперативно прибыла в отделение банка, где сотрудники учреждения объяснили ситуацию.

«Женщина была задержана при совершении банковской операции», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что для дальнейшего разбирательства ее доставили в отдел полиции.
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