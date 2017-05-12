В Пензе пожилая цыганка задержана при попытке обналичить чужой денежный сертификат Криминал

Пенза, 12 мая 2017. PenzaNews. 57-летняя цыганка задержана при попытке обналичить сертификат на сумму 600 тыс. рублей, принадлежащий жителю соседней области, в отделении «Сбербанка» на улице Суворова в Пензе .

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области, группа задержания вневедомственной охраны получила информацию о подозрительном поведении женщины, находясь на маршруте патрулирования, после чего оперативно прибыла в отделение банка, где сотрудники учреждения объяснили ситуацию.

«Женщина была задержана при совершении банковской операции», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что для дальнейшего разбирательства ее доставили в отдел полиции.