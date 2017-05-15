В Пензе мошенник осуществил махинацию с покупкой при посредничестве местной жительницы Криминал

Пенза, 15 мая 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника, который получил 39 тыс. рублей в результате мошенничества в сфере торговли, осуществленного с помощью жительницы Пензы.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник связался с 37-летним жителем Пензы после того, как тот разместил на сайте Avito.ru объявление о приобретении стройматериалов.

«Он предложил приобрести арматуру. В ходе разговора мужчина договорился о том, что товар привезут к его дому, а за деньгами подъедет представитель звонившего», — отметили в ведомстве.

В полиции уточнили, что час спустя жена мужчины передала 39 тыс. рублей за арматуру пришедшей женщине, однако товар доставлен не был.

«Впоследствии сотрудники уголовного розыска установили личность женщины, получившей деньги. 40-летняя жительница Пензы пояснила, что на ее телефон позвонил незнакомец, который сказал, что нужно проехать по определенному адресу, чтобы получить деньги за строительные материалы и перевести их на ряд электронных кошельков», — пояснили в управлении МВД.

В пресс-службе добавили, что сотрудники полиции устанавливают причастных к совершению преступления.